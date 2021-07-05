В США рассматривают возможность использовать третьи дозы вакцины от коронавируса

При необходимости США готовы использовать для борьбы с пандемией третьи дозы вакцины от коронавируса (бустеры), однако такое решение пока не принято. Об этом сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс в эфире телеканала CBS.

"Если нужны бустеры, мы готовы, как и в течение всей этой борьбы с пандемией. У нас есть план и запасы на случай непредвиденных обстоятельств. Так что если будет принято решение о необходимости бустеров, то мы готовы. Однако пока это решение не было принято ни учёными, ни врачами", — пояснил Зинтс.

Координатор Белого дома уточнил, что сроки принятия решения зависят от результатов клинических испытаний, которые начались 1 июня. В ходе них будет определена реакция взрослого полностью привитого организма на третью дозу вакцины. В исследовании примут участие 150 человек, вакцинированных препаратами Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer.