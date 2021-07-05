Стало известно, какие российские регионы лидируют по доходам населения

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ненецкий автономный округ (НАО) и Москва возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения, в конце списка расположились Республика Алтай и Республика Тыва. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на проведённое исследование.

По словам аналитиков, мировой кризис начала 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, заметно сказался на доходах российских граждан. Реальные располагаемые денежные доходы жителей страны в минувшем году сократились на 3,5%. Однако при этом власти РФ серьёзно расширили финансовую поддержку населения, прежде всего семей с детьми, поэтому негативные эффекты экономики были частично компенсированы господдержкой.

Основным показателем при составлении рейтинга регионов по доходам населения было отношение медианных среднедушевых месячных доходов граждан к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в субъекте РФ в 2020 году. Медиана — уровень, делящий население региона надвое. Одну часть составляют те, кто имеет доходы выше него, а другую часть — ниже.

В первую десятку рейтинга вошли Ямало-Ненецкий (там этот показатель превышает 3), Ненецкий (2,88) автономные округа и Москва. Следом идут Чукотка (2,39), Магаданская область (2,27), Сахалин (2,23), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,11), Санкт-Петербург (2,01), Московская область (1,97) и Мурманская область (1,94).