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Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать в месяц

По результатам опроса стало известно, что в РФ уровень счастья женщин выше, чем уровень счастья мужчин.

19 июня, 08:26
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

В среднем жители России хотели бы ежемесячно зарабатывать по 131,6 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении RT.

Отмечается, что при этом мужчины хотели бы иметь зарплату в размере 144,3 тысячи рублей, а женщины — 107 тысяч рублей. Однако, несмотря на то, что желаемый ежемесячный доход прекрасной половины населения ниже, уровень их счастья в России выше, чем уровень счастья мужчин.

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"Так, по 14% мужчин и женщин оценили свой уровень счастья на пять баллов. При этом женщин, которые оценили счастье на четыре балла, больше, чем мужчин: 24% против 18% соответственно", — отмечает телеканал.

33% женщин и 32% мужчин оценивают счастье на среднем уровне — в три балла, а на два балла его оценили 16% представителей сильного пола и 14% — опрошенного женского населения. При этом совсем несчастными себя считают 15% респондентов-женщин и 20% — мужчин.

В исследовании приняло участие более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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