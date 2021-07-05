Кравчук посоветовал Зеленскому потребовать у Байдена пустить Украину в НАТО

На предстоящей встрече в Вашингтоне президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо узнать точные сроки вступления в НАТО у лидера США Джо Байдена. Об этом в беседе с Ura.ru заявил первый президент Незалежной, председатель Киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Первый вопрос, который нужно поднять Зеленскому перед Байденом, это вопрос о реальном, не словесном, а реальном определении, где сегодня Украина в европейском сообществе. Нас официально поддерживают заявлениями, на стороне Украины и Соединённые Штаты, и другие страны, но мы должны знать — где? Если НАТО — то когда?" — заявил Кравчук.

Кравчук добавил, что необходимо уточнить, какие реформы нужно провести Украине, чтобы стать членом Североатлантического альянса.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хёрбст указал на ошибку Зеленского по членству в НАТО. В ближайшее время Украине не стоит рассчитывать даже на предоставление плана действий по членству в альянсе, подчеркнул дипломат. По его словам, лидер Незалежной напрасно ожидал какого-то сдвига в этом вопросе, так как для вступления в организацию стране предстоит проделать большую работу во внутренней политике.