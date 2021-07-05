Кравчук посоветовал Зеленскому потребовать у Байдена пустить Украину в НАТО
А также порекомендовал узнать, какие реформы нужно провести Киеву, чтобы стать членом Североатлантического альянса.
Фото © ТАСС / Иван Николаев
На предстоящей встрече в Вашингтоне президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо узнать точные сроки вступления в НАТО у лидера США Джо Байдена. Об этом в беседе с Ura.ru заявил первый президент Незалежной, председатель Киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Первый вопрос, который нужно поднять Зеленскому перед Байденом, это вопрос о реальном, не словесном, а реальном определении, где сегодня Украина в европейском сообществе. Нас официально поддерживают заявлениями, на стороне Украины и Соединённые Штаты, и другие страны, но мы должны знать — где? Если НАТО — то когда?" — заявил Кравчук.
Кравчук добавил, что необходимо уточнить, какие реформы нужно провести Украине, чтобы стать членом Североатлантического альянса.
Ранее экс-посол США на Украине Джон Хёрбст указал на ошибку Зеленского по членству в НАТО. В ближайшее время Украине не стоит рассчитывать даже на предоставление плана действий по членству в альянсе, подчеркнул дипломат. По его словам, лидер Незалежной напрасно ожидал какого-то сдвига в этом вопросе, так как для вступления в организацию стране предстоит проделать большую работу во внутренней политике.
Напомним, встреча Зеленского с Байденом планируется в конце июля. По словам главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, помимо переговоров с американским президентом украинский лидер намерен провести ряд других встреч. Киев планирует направить в США большую делегацию, в которую также войдёт и сам министр иностранных дел Украины.
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