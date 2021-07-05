Падение автомобиля с журналисткой с подъёмника в горах КБР попало на видео

Момент падения автомобиля с журналисткой с подъёмника в горах КБР попал на видео. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео с моментом падения автомобиля "Рено" с грузового подъёмника в горах Кабардино-Балкарии. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что машина начала ехать по подъёмнику, который двигался вверх. В какой-то момент автомобиль приблизился к краю, после чего зацепился за дерево и рухнул вниз.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в ущелье Адыр-Су. По одной из версий, ЧП случилось из-за того, что машина была плохо закреплена на платформе. Позже выяснилось, что в результате падения автомобиля "Рено" с грузового подъёмника в горах Кабардино-Балкарии умерла известная на Ставрополье журналистка Наталья Мхоян.