Машина сорвалась с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии, погибла женщина

В горах Кабардино-Балкарии машина сорвалась с подъёмника, в результате чего погибла женщина. Инцидент произошёл в ущелье Адыр-Су. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Отмечается, что автомобиль Renault упал в яму под подъёмником, съехав с площадки фуникулёра. По одной из версий, машина была плохо закреплена на платформе. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают спасатели, уточнили в региональном ГУ МЧС РФ.

Как стало известно Лайфу, на отдыхе вместе с погибшей было ещё два человека. Они решили подняться пешком, а женщина села за руль.

Отметим, что подъёмник в ущелье Адыр-Су уникален для данного региона. Он построен на скальном уступе и даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы. Фуникулёр представляет собой деревянную платформу на металлическом каркасе, по которому с помощью мощных электродвигателей поднимаются машины с отметки 1525 метров на высоту 1580 метров. Платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице.