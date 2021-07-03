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Машина сорвалась с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии, погибла женщина

По данным источника Лайфа, автомобиль скатился с площадки в яму. Согласно одной из версий, транспорт могли плохо закрепить на платформе.

3 июля, 08:14
<p>Фото © livejournal.com / <a href="https://dvanet.livejournal.com/127546.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DVANET </a></p>

Фото © livejournal.com / DVANET

В горах Кабардино-Балкарии машина сорвалась с подъёмника, в результате чего погибла женщина. Инцидент произошёл в ущелье Адыр-Су. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Фото © ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Отмечается, что автомобиль Renault упал в яму под подъёмником, съехав с площадки фуникулёра. По одной из версий, машина была плохо закреплена на платформе. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают спасатели, уточнили в региональном ГУ МЧС РФ.

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Как стало известно Лайфу, на отдыхе вместе с погибшей было ещё два человека. Они решили подняться пешком, а женщина села за руль.

Отметим, что подъёмник в ущелье Адыр-Су уникален для данного региона. Он построен на скальном уступе и даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы. Фуникулёр представляет собой деревянную платформу на металлическом каркасе, по которому с помощью мощных электродвигателей поднимаются машины с отметки 1525 метров на высоту 1580 метров. Платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи "нива" с людьми рухнула с обрыва. В месте, куда она приземлилась, было найдено тело неизвестного. Оказалось, оно к аварии не имеет отношения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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