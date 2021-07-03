Британская телеведущая сравнила с грязным пятном карту Украины на форме футбольной сборной

"Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она ещё не совсем грязная. Немного похоже на пятно", — пошутила Гэррауэй. А позже добавила: "Ну вы понимаете, о чём я? Ну похоже же немного".