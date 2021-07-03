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Британская телеведущая сравнила с грязным пятном карту Украины на форме футбольной сборной

В студии в этот момент присутствовал посол Незалежной в Лондоне, которого пригласили обсудить предстоящий матч в рамках чемпионата Европы.

3 июля, 08:06
<p>Скриншот видео © <a href="https://www.itv.com/goodmorningbritain" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Good Morning Britain</a></p>

Скриншот видео © Good Morning Britain

В Великобритании на утреннем шоу Good Morning, Britain телеведущая Кейт Гэррауэй пошутила, сравнив очертания Украины на майке сборной по футболу с грязным пятном. На это обратило внимание издание The Daily Star.

На съёмки шоу пригласили посла Украины Вадима Пристайко. Беседа была посвящена предстоящему матчу с Англией в рамках чемпионата Европы.

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"Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она ещё не совсем грязная. Немного похоже на пятно", — пошутила Гэррауэй. А позже добавила: "Ну вы понимаете, о чём я? Ну похоже же немного".

Судя по комментариям в соцсетях, "искромётный" юмор ведущей украинцы не оценили.

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Напомним, 6 июня сборная Украины презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. А уже 10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Требование объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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