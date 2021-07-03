Путин поздравил Лукашенко и жителей Белоруссии с Днём независимости

Президент России Владимир Путин сегодня, 3 июля, поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, а также жителей республики с Днём независимости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравлении глава государства отметил, что 3 июля — знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны", — указано в релизе.

Кроме того, Путин отметил высокий уровень взаимодействия Москвы и Минска в рамках Союзного государства, а также Евразийского экономического союза. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании всего комплекса взаимовыгодных связей двух стран.