Путин поздравил Лукашенко и жителей Белоруссии с Днём независимости
Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы ВОВ, отметил российский лидер.
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин сегодня, 3 июля, поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, а также жителей республики с Днём независимости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравлении глава государства отметил, что 3 июля — знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны", — указано в релизе.
Кроме того, Путин отметил высокий уровень взаимодействия Москвы и Минска в рамках Союзного государства, а также Евразийского экономического союза. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании всего комплекса взаимовыгодных связей двух стран.
Ранее Лукашенко назвался мирным человеком, но пообещал насмерть стоять за суверенитет Белоруссии. На торжественном собрании в честь Дня независимости глава республики отметил, что его "не простят" в случае, если страна "рухнет" из-за "игр в политику". Он также поблагодарил силовиков за службу в непростое время.
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