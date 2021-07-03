В КБР ликвидировали пятерых бандитов, намеревавшихся совершить теракты
Им было предложено сложить оружие и сдаться властям, но злодеи открыли огонь по правоохранителям.
Фото © ТАСС/Снимок с видео. Национальный антитеррористический комитет (НАК)
В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии ликвидировано пятеро боевиков. Бандиты намеревались совершить террористические преступления, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Как уточняется, злодеи были блокированы в пригороде Нальчика, в одном из домов на территории садового товарищества. Им предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ злоумышленники открыли огонь по правоохранителям. В результате перестрелки пятеро бандитов уничтожены.
Как отмечается, никто из гражданских не пострадал, потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения проводятся следственные действия. На прилегающей к месту обнаружения преступников территории решили ввести режим контртеррористической операции.
Как уже писал Лайф, режим контртеррористической операции был введён в двух городах КБР. Основанием для режима КТО стал закон "О противодействии терроризму".
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