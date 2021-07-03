Кабмин одобрил законопроект о размещении приютов для животных в нежилых помещениях

Правительство России поддержало внесённый в Госдуму законопроект о размещении приютов для бездомных животных в нежилых помещениях. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанного замечания", — указано в проекте отзыва комиссии.

Сейчас приюты для животных можно открывать только в специально предназначенных для этого зданиях, строениях или сооружениях. Новым законопроектом предлагается разрешить размещать их в нежилых помещениях внутри любых нежилых зданий. При этом речь не идёт о жилых домах. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму Законодательным собранием Ленинградской области.

По закону деятельность приютов для животных, а также нормы содержания питомцев в них контролируются субъектами РФ. Они же устанавливают ряд требований к содержанию подобных заведений.

"В связи с этим представляется целесообразным применить аналогичный подход при реализации предусмотренных законопроектом положений, установив в части 2 статьи 16 Федерального закона право субъектов РФ своими нормативными актами определять, какие животные и в каком количестве могут содержаться в указанных приютах", — сказано в проекте отзыва комиссии.

Вместе с тем в кабмине предложили привести предполагаемые изменения в соответствие с законом "О ветеринарии", который устанавливает, что приюты для животных обязаны обеспечивать благоприятные условия для здоровья питомцев.