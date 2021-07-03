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Во Флориде эвакуируют жильцов ещё одного дома из-за опасности обрушения

Отмечается, что инженеры выявили проблемы с бетоном и системой электроснабжения. Кроме того, к штату приближается ураган "Исла", и неясно, что может произойти в результате стихийного бедствия.

3 июля, 06:23
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Власти американского города Майами в штате Флорида потребовали у жителей здания Crestview Towers срочно эвакуироваться из-за угрозы обрушения. Об этом сообщил управляющий северной частью города Артур Соррей.

Отмечается, что инженеры выявили у дома проблемы с бетоном и системой электроснабжения. Кроме того, к штату приближается ураган "Исла", который, по прогнозам, обрушится на Флориду уже в понедельник, что также объясняет срочность эвакуации.

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"Это то, что нужно делать в такие времена, неясно, что произойдёт в результате урагана", — отметил Соррей.

Он также добавил, что владельцы здания ещё не начали обязательный процесс переаттестации безопасности, что необходимо делать через 40 лет после его постройки.

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Ранее Лайф рассказывал, что в американском городе Серфсайд в штате Флорида в ночь на 24 июня по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии. Число жертв ЧП на данный момент составляет 18 человек, 145 пропали без вести.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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