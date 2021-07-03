Во Флориде эвакуируют жильцов ещё одного дома из-за опасности обрушения

Власти американского города Майами в штате Флорида потребовали у жителей здания Crestview Towers срочно эвакуироваться из-за угрозы обрушения. Об этом сообщил управляющий северной частью города Артур Соррей.

Отмечается, что инженеры выявили у дома проблемы с бетоном и системой электроснабжения. Кроме того, к штату приближается ураган "Исла", который, по прогнозам, обрушится на Флориду уже в понедельник, что также объясняет срочность эвакуации.

"Это то, что нужно делать в такие времена, неясно, что произойдёт в результате урагана", — отметил Соррей.