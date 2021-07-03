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"Невозможно пить": Китайцев ужаснул вкус российского кваса

Один из жителей Поднебесной рассказал об ощущении, что принимает микстуру, другой — что чувствует запах испортившегося хлеба.

3 июля, 05:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dargulia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dargulia</a></p>

Фото © Instagram / dargulia

В Китае провели импровизированный опрос на тему русской кухни. В нём приняли участие те, кто посещал или ещё живёт в России. На вопрос "Какой русский напиток показался вам самым неприятным на вкус?" практически все назвали квас.

"Странно, похож на вкус просроченного хлеба, пропитанного водой", — ответила anna, принявшая участие в опросе, который провёл пользователь сервиса WeChat.

Участники опроса отмечают, что у кваса довольно странный вкус, который напоминает самые различные сочетания. Например, пользователю с ником "Вся жизнь театр" он напомнил вкус разбавленного водой соевого соуса.

"Такое чувство, будто моя мама заставила меня пить китайскую медицину", — пишет "Горячая любовь птицы Пэн".

Китайские граждане, долгое время проживающие в Москве, говорят, что так и не смогли привыкнуть к этому напитку. Его "невозможно пить".

"Впервые я попробовала домашний квас, принесённый русским одноклассником, который сказал, что это хорошая вещь. Я попросила дать мне сделать глоток. Выпила его, и меня чуть не стошнило", — пишет иностранка под псевдонимом Ксения Ерохина.

Китайские гурманы назвали самое "невыносимое" блюдо русской кухни

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А ранее житель Поднебесной признался, что его шокировал российский шашлык. Он был поражён как рецептом приготовления мяса, так и объёмом его потребления.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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