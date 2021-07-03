В Китае провели импровизированный опрос на тему русской кухни. В нём приняли участие те, кто посещал или ещё живёт в России. На вопрос "Какой русский напиток показался вам самым неприятным на вкус?" практически все назвали квас.

"Странно, похож на вкус просроченного хлеба, пропитанного водой", — ответила anna, принявшая участие в опросе, который провёл пользователь сервиса WeChat.

Участники опроса отмечают, что у кваса довольно странный вкус, который напоминает самые различные сочетания. Например, пользователю с ником "Вся жизнь театр" он напомнил вкус разбавленного водой соевого соуса.

"Такое чувство, будто моя мама заставила меня пить китайскую медицину", — пишет "Горячая любовь птицы Пэн".

Китайские граждане, долгое время проживающие в Москве, говорят, что так и не смогли привыкнуть к этому напитку. Его "невозможно пить".

"Впервые я попробовала домашний квас, принесённый русским одноклассником, который сказал, что это хорошая вещь. Я попросила дать мне сделать глоток. Выпила его, и меня чуть не стошнило", — пишет иностранка под псевдонимом Ксения Ерохина.