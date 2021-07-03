Законопроект о налоге на роскошь не поддержали в российском правительстве

Законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов не был поддержан комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения кабмина.

Как пишет ТАСС, согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 миллионов рублей, автомобилей стоимостью от восьми миллионов, а также самолётов, вертолётов, яхт, катеров стоимостью от 15 миллионов рублей. В зависимости от стоимости предлагались разные налоговые ставки. Для недвижимости они варьировались от 0,3% до 3%, для автомобилей — от 1% до 5%, для яхт и самолётов — от 3% до 7%. Однако в правительстве заявили, что это имущество и так облагается налогами, но другими видами.