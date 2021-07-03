НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Законопроект о налоге на роскошь не поддержали в российском правительстве

Там отметили, что перечисленное в документе имущество уже и так облагается повышенными налогами.

3 июля, 04:55
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/luxxury__lifee/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">luxxury__lifee</a></p>

Фото © Instagram / luxxury__lifee

Законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов не был поддержан комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения кабмина.

Как пишет ТАСС, согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 миллионов рублей, автомобилей стоимостью от восьми миллионов, а также самолётов, вертолётов, яхт, катеров стоимостью от 15 миллионов рублей. В зависимости от стоимости предлагались разные налоговые ставки. Для недвижимости они варьировались от 0,3% до 3%, для автомобилей — от 1% до 5%, для яхт и самолётов — от 3% до 7%. Однако в правительстве заявили, что это имущество и так облагается налогами, но другими видами.

"Например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от трёх миллионов рублей", — указывается в проекте отзыва.

Вассерман назвал недостатки законопроекта о введении в России налога на роскошь

Вассерман назвал недостатки законопроекта о введении в России налога на роскошь

Лайф рассказывал, что этот законопроект о введении в стране налога на роскошь подготовили в "Справедливой России".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин пошутил о "налоге на голову", комментируя слухи о введении пошлин на скот

30 июня, 10:07

Гиблое место: Почему челябинских чиновников подозревают в коррупции

4 июня, 18:12

Соратник Ельцина рассказал, как политику угрожали сбить вертолёт с его людьми

вчера в 23:33

Жизни экипажа украинского судна, терпящего бедствие в Чёрном море, ничего не угрожает

сегодня в 05:38

Фанаты увидели, какой купальник надела модель, и посоветовали ей ни за что не делать резких движений

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1