"Человек сам должен прийти": Анастасия Решетова рассказала, почему решила принять ислам
По словам блогерши, мужчина здесь ни при чём. По её мнению, принимать какую-либо религию, чтоб понравиться кому-то, — это неискренне.
Фото © Instagram / fan.reshetova1
Бывшая девушка Тимати, модель и блогерша Анастасия Решетова впервые раскрыла причину своего перехода в ислам. Она призналась, что начала изучать религию ещё года два назад и приняла решение самостоятельно, без влияния какого-либо мужчины.
"Я не стала мусульманкой из-за мужчины. На мой взгляд, это неискренне. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял", — сказала Решетова в ролике в "Инстаграме".
Также в прямом эфире она рассказала, что по религиозным соображениям совсем отказалась от алкоголя. Ранее же отмечала в сториз, что читает мусульманскую литературу — всерьёз изучает Коран.
Лайф писал, что бывшая Тимати поздравила мусульман с началом Рамадана — и нарвалась на критику. Анастасия Решетова опубликовала в соцсетях фото в длинном платье и хиджабе, однако многие подписчики напомнили ей о её более откровенных образах.
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