Бывшая девушка Тимати, модель и блогерша Анастасия Решетова впервые раскрыла причину своего перехода в ислам. Она призналась, что начала изучать религию ещё года два назад и приняла решение самостоятельно, без влияния какого-либо мужчины.







"Я не стала мусульманкой из-за мужчины. На мой взгляд, это неискренне. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял", — сказала Решетова в ролике в "Инстаграме".

Также в прямом эфире она рассказала, что по религиозным соображениям совсем отказалась от алкоголя. Ранее же отмечала в сториз, что читает мусульманскую литературу — всерьёз изучает Коран.