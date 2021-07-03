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"Человек сам должен прийти": Анастасия Решетова рассказала, почему решила принять ислам

По словам блогерши, мужчина здесь ни при чём. По её мнению, принимать какую-либо религию, чтоб понравиться кому-то, — это неискренне.

3 июля, 04:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQTqC2WB5_R/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fan.reshetova1</a></p>

Фото © Instagram / fan.reshetova1

Бывшая девушка Тимати, модель и блогерша Анастасия Решетова впервые раскрыла причину своего перехода в ислам. Она призналась, что начала изучать религию ещё года два назад и приняла решение самостоятельно, без влияния какого-либо мужчины.

  • Анастасия Решетова рассказала, почему перешла в ислам. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
    Анастасия Решетова рассказала, почему перешла в ислам. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
  • Анастасия Решетова рассказала, почему перешла в ислам. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
    Анастасия Решетова рассказала, почему перешла в ислам. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
  • Анастасия Решетова рассказала, почему перешла в ислам. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
    Анастасия Решетова рассказала, почему перешла в ислам. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова рассказала, почему перешла в ислам. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

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"Я не стала мусульманкой из-за мужчины. На мой взгляд, это неискренне. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял", — сказала Решетова в ролике в "Инстаграме".

Также в прямом эфире она рассказала, что по религиозным соображениям совсем отказалась от алкоголя. Ранее же отмечала в сториз, что читает мусульманскую литературу — всерьёз изучает Коран.

"Гопница из подворотни": В Сети раскрыли, как выглядела Решетова задолго до того, как надеть хиджаб

"Гопница из подворотни": В Сети раскрыли, как выглядела Решетова задолго до того, как надеть хиджаб

Лайф писал, что бывшая Тимати поздравила мусульман с началом Рамадана — и нарвалась на критику. Анастасия Решетова опубликовала в соцсетях фото в длинном платье и хиджабе, однако многие подписчики напомнили ей о её более откровенных образах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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