Российский ракетный катер отправлен на помощь украинскому судну в Чёрном море

Отмечается, что экипаж состоит из четырёх человек, судно приписано к порту Очакова. Помощь запрошена в 01:27 3 июля. "Ивановец" принял сигнал бедствия по международному каналу связи. Капитан сообщил, что двигатель отказал, судно обесточено и дрейфует. Украинские моряки попросили помощи в информировании властей страны об аварии. В готовности рядом с "Ивановцем" также находится российский пограничный корабль "Безупречный".