Российский ракетный катер отправлен на помощь украинскому судну в Чёрном море
Капитан шхуны сообщил, что двигатель вышел из строя, судно обесточено. Экипаж попросил передать это властям их страны.
Ракетный крейсер "Ивановец". Фото © Минобороны РФ
Российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота отправлен на помощь терпящему бедствие украинскому рыболовному судну ОД-2592. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Чёрного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592", — говорится в сообщении центра.
Отмечается, что экипаж состоит из четырёх человек, судно приписано к порту Очакова. Помощь запрошена в 01:27 3 июля. "Ивановец" принял сигнал бедствия по международному каналу связи. Капитан сообщил, что двигатель отказал, судно обесточено и дрейфует. Украинские моряки попросили помощи в информировании властей страны об аварии. В готовности рядом с "Ивановцем" также находится российский пограничный корабль "Безупречный".
А ранее в Чёрном море силы Минобороны РФ начали наблюдение за американским эсминцем Ross.
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