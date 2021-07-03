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"Продолжайте играть, и вас уничтожат!": Китайцы предупредили НАТО о последствиях войны с Россией

Читатели интернет-портала осуждают действия альянса в Чёрном море и уверены, что Москве не следует закрывать глаза на провокации.

3 июля, 04:41
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HMSBangor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HMS Bangor</a></p>

Фото © Twitter / HMS Bangor

В китайской прессе появилась статья о недавних инцидентах с участием кораблей НАТО в Чёрном море. Читатели отреагировали воинственно.

В комментариях к материалу, который опубликовал портал "Гуаньча", жители КНР предупредили страны НАТО о последствиях войны с Россией. Они уверены, что эсминцы Североатлантического альянса не выдержат открытого противостояния с флотом России.

"Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?" — задался вопросом пользователь Звёздные Воспоминания.

"Даже минуты не продержатся против одного российского корабля", — привёл свои расчёты пользователь с ником guan_15817015891587.

Комментатор Дан-Дан-Дан-Дан полагает, что страны НАТО, устраивая подобные провокации, играют с огнём и испытывают терпение России.

"НАТО — это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат!" — заявил он.

"Цель европейской провокации в Чёрном море сейчас — привлечь внимание главного босса, США, потому что они опасаются, что Штаты действительно сосредоточат всё своё внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе", — пишет "Чжань Цзи".

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А на днях японцев испугали слова Путина о возможности потопления британского эсминца. По мнению одного из комментаторов, Токио следует особо опасаться союза России с Китаем.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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