В китайской прессе появилась статья о недавних инцидентах с участием кораблей НАТО в Чёрном море. Читатели отреагировали воинственно.

В комментариях к материалу, который опубликовал портал "Гуаньча", жители КНР предупредили страны НАТО о последствиях войны с Россией. Они уверены, что эсминцы Североатлантического альянса не выдержат открытого противостояния с флотом России.

"Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?" — задался вопросом пользователь Звёздные Воспоминания.

"Даже минуты не продержатся против одного российского корабля", — привёл свои расчёты пользователь с ником guan_15817015891587.

Комментатор Дан-Дан-Дан-Дан полагает, что страны НАТО, устраивая подобные провокации, играют с огнём и испытывают терпение России.

"НАТО — это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат!" — заявил он.

"Цель европейской провокации в Чёрном море сейчас — привлечь внимание главного босса, США, потому что они опасаются, что Штаты действительно сосредоточат всё своё внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе", — пишет "Чжань Цзи".