"Тампа" разбила "Монреаль" и оказалась в шаге от победы в Кубке Стэнли
Победу хоккейному клубу принесли в том числе гол и передача россиянина Никиты Кучерова.
Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning
Клуб "Тампа" одержал третью победу в финале Кубка Стэнли. Видео © Twitter / NHL
Третий матч финальной серии Национальной хоккейной лиги закончился победой ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Молнии" обыграли "Монреаль Канадиенс" со счётом 6:3.
В составе победителей дубль оформил Тайлер Джонсон, также отличились Ян Рутта, Виктор Хедман, Блэйк Коулман и Никита Кучеров. Последний к тому же осуществил результативную передачу, которая принесла команде ещё один гол. Отметим, что российский форвард забросил свою восьмую шайбу в плей-офф.
У хозяев шайбы забросили Филлип Дано, Ник Сузуки и Кори Перри. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок. Четвёртый матч серии пройдёт 5 июля в Монреале.
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Ранее Василевский сделал 42 сейва и помог "Тампе" второй раз обыграть "Монреаль" в финале Кубка Стэнли. "Молнии" обновили клубный рекорд по продолжительности победной серии на домашней площадке в плей-офф НХЛ.
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