НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Тампа" разбила "Монреаль" и оказалась в шаге от победы в Кубке Стэнли

Победу хоккейному клубу принесли в том числе гол и передача россиянина Никиты Кучерова.

3 июля, 04:31

Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

Клуб "Тампа" одержал третью победу в финале Кубка Стэнли. Видео © Twitter / NHL

Третий матч финальной серии Национальной хоккейной лиги закончился победой ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Молнии" обыграли "Монреаль Канадиенс" со счётом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Тайлер Джонсон, также отличились Ян Рутта, Виктор Хедман, Блэйк Коулман и Никита Кучеров. Последний к тому же осуществил результативную передачу, которая принесла команде ещё один гол. Отметим, что российский форвард забросил свою восьмую шайбу в плей-офф.

У хозяев шайбы забросили Филлип Дано, Ник Сузуки и Кори Перри. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок. Четвёртый матч серии пройдёт 5 июля в Монреале.

Кучеров повторил достижение Гретцки и помог "Тампе" победить "Монреаль" в первой игре финала Кубка Стэнли

Кучеров повторил достижение Гретцки и помог "Тампе" победить "Монреаль" в первой игре финала Кубка Стэнли

Ранее Василевский сделал 42 сейва и помог "Тампе" второй раз обыграть "Монреаль" в финале Кубка Стэнли. "Молнии" обновили клубный рекорд по продолжительности победной серии на домашней площадке в плей-офф НХЛ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Василевского снова обломали: Почему НХЛ позорно не замечает лучшего вратаря мира

1 июля, 11:30

"Неудовлетворительно": В кабмине прокомментировали провал сборных по футболу, хоккею и баскетболу

вчера в 20:03

Рогозин не оценил оправдания Черчесова и назвал его златоустом

сегодня в 03:13

"Продолжайте играть, и вас уничтожат!": Китайцы предупредили НАТО о последствиях войны с Россией

сегодня в 04:41

Российский ракетный катер отправлен на помощь украинскому судну в Чёрном море

сегодня в 04:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1