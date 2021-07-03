"Тампа" разбила "Монреаль" и оказалась в шаге от победы в Кубке Стэнли

В составе победителей дубль оформил Тайлер Джонсон, также отличились Ян Рутта, Виктор Хедман, Блэйк Коулман и Никита Кучеров. Последний к тому же осуществил результативную передачу, которая принесла команде ещё один гол. Отметим, что российский форвард забросил свою восьмую шайбу в плей-офф.