Двадцать человек пропали без вести после схода оползня в центральной части Японии
Очевидцы бедствия сняли случившееся на видео. На место происшествия направлены спасатели, местные власти запросили помощь Сил самообороны.
Двадцать человек пропали без вести после схода оползня в центральной части Японии. Видео © Соцсети
В японском городе Атами, префектура Сидзуока, сошёл оползень, который снёс на своём пути несколько домов. На данный момент около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что грязевой поток, постепенно ускоряясь, сходит с горы, разрушая дома, которые находятся на его пути, и обрывая линии электропередачи. На место происшествия отправлены спасатели, местные власти также запросили помощь Сил самообороны. При Правительстве Японии организован экстренный штаб по сбору информации об оползне.
Отметим, что в центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. Ранее около 200 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации в соседней с Токио префектуре из-за опасности подтоплений и оползней.
Ранее Лайф рассказывал, что в американском городе Серфсайд в ночь на 24 июня по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии. Число жертв ЧП на данный момент составляет 18 человек, 145 пропали без вести.
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