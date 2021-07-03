Двадцать человек пропали без вести после схода оползня в центральной части Японии. Видео © Соцсети

В японском городе Атами, префектура Сидзуока, сошёл оползень, который снёс на своём пути несколько домов. На данный момент около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что грязевой поток, постепенно ускоряясь, сходит с горы, разрушая дома, которые находятся на его пути, и обрывая линии электропередачи. На место происшествия отправлены спасатели, местные власти также запросили помощь Сил самообороны. При Правительстве Японии организован экстренный штаб по сбору информации об оползне.