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Жизни экипажа украинского судна, терпящего бедствие в Чёрном море, ничего не угрожает

К нему уже направлен буксир из Одессы. На борту фелюги, у которой отказал двигатель, находятся четыре человека.

3 июля, 05:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жизни экипажа украинского рыболовного судна, которое терпит бедствие в Чёрном море, ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Росморречфлот".

В ведомстве уточнили, что у фелюги — небольшого судна прибрежного плавания — отказал главный двигатель в 50 милях от Очакова в Чёрном море, в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра. Судовладелец уже направил к месту происшествия буксир. На борту судна находятся четыре человека.

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Ранее Лайф рассказывал, что на помощь терпящему бедствие украинскому рыболовному судну был отправлен российский ракетный катер "Ивановец".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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