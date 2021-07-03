Жизни экипажа украинского судна, терпящего бедствие в Чёрном море, ничего не угрожает
К нему уже направлен буксир из Одессы. На борту фелюги, у которой отказал двигатель, находятся четыре человека.
Фото © Pixabay
Жизни экипажа украинского рыболовного судна, которое терпит бедствие в Чёрном море, ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Росморречфлот".
В ведомстве уточнили, что у фелюги — небольшого судна прибрежного плавания — отказал главный двигатель в 50 милях от Очакова в Чёрном море, в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра. Судовладелец уже направил к месту происшествия буксир. На борту судна находятся четыре человека.
"Пару раз придётся дать по зубам": Контр-адмирал объяснил, как можно ответить на провокации НАТО в Чёрном море
Ранее Лайф рассказывал, что на помощь терпящему бедствие украинскому рыболовному судну был отправлен российский ракетный катер "Ивановец".
Комментариев: 0