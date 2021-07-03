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Правительство не поддержало проект закона о видеонаблюдении в помещениях для голосования

В кабмине пояснили, что реализация предлагаемых положений повлечёт дополнительные расходы бюджетов субъектов РФ, однако инициатива не определяет источники финансирования и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств, что не отвечает требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса.

3 июля, 07:36
<p>Фото © ТАСС/Валерий Стурит</p>

Фото © ТАСС/Валерий Стурит

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативы депутата фракции КПРФ Юрия Синельщикова об обязательном применении в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов всех уровней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в проекте отзыва комиссии.

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Отмечается, что автор инициативы предложил внести поправки в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", "О выборах президента Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ".

В кабмине напомнили, что, согласно закону, при проведении выборов президента и депутатов Госдумы в помещениях для голосования могут использоваться средства видеонаблюдения и трансляции изображения, которые устанавливаются за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, они также могут применяться на выборах и референдумах, проводимых на территории РФ, по решению избиркома. В правительстве пояснили, что реализация предлагаемых положений повлечёт дополнительные расходы бюджетов субъектов РФ, однако законопроект не определяет источники финансирования и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств, что не отвечает требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса РФ.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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