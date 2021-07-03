В Канаде от 50-градусной "африканской" жары за неделю погибло свыше 700 человек

719 человек могли стать жертвами "африканской" жары в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

"Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, существенно способствовали росту числа смертей", — отметила специалист.

По данным метеобюро, в минувший вторник, 29 июня, в Британской Колумбии был зафиксирован температурный рекорд за всю историю Канады — воздух прогрелся аж до 49,6 градуса тепла. Экстремальная жара также спровоцировала лесные пожары. Например, из-за них почти полностью сгорел небольшой город Литтон, расположенный в 150 километрах от Ванкувера.

