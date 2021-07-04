Автомобиль депутата сбил девушку на пешеходном переходе в Москве
По данным СМИ, машина принадлежит муниципальному депутату Надыма Григорию Смолову.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
В Москве машина сбила девушку на пешеходном переходе. ДТП с участием автомобиля марки "Мазда" произошло на Реутовской улице. Как сообщает Пятый канал, пострадавшая была доставлена в больницу, информация о её состоянии сейчас уточняется.
По предварительным данным, иномарка, сбившая пешехода на пешеходном переходе, принадлежит депутату Собрания депутатов муниципального образования города Надыма (ЯНАО) Григорию Смолову. Кто в момент происшествия находился за рулём транспортного средства, пока достоверно не известно.
Ранее в Петербурге легковушка протаранила пешеходов после ДТП. Одного человека госпитализировали.
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