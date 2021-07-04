Автомобиль депутата сбил девушку на пешеходном переходе в Москве

В Москве машина сбила девушку на пешеходном переходе. ДТП с участием автомобиля марки "Мазда" произошло на Реутовской улице. Как сообщает Пятый канал, пострадавшая была доставлена в больницу, информация о её состоянии сейчас уточняется.