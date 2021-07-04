Турист из России утонул в Абхазии во время шторма

42-летний турист из Саратова Павел Данков утонул во время шторма в Гагре. Об этом сообщает агентство "Sputnik Абхазия" со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Турист решил искупаться в море при шторме, волны достигали трёх метров, он утонул на глазах у очевидцев. Люди не смогли оказать ему помощь, так как волны не позволили им это сделать", — отметили в ведомстве.