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Турист из России утонул в Абхазии во время шторма

Очевидцам не удалось спасти мужчину из-за слишком больших волн.

4 июля, 20:31

Фото © Pixabay

42-летний турист из Саратова Павел Данков утонул во время шторма в Гагре. Об этом сообщает агентство "Sputnik Абхазия" со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Турист решил искупаться в море при шторме, волны достигали трёх метров, он утонул на глазах у очевидцев. Люди не смогли оказать ему помощь, так как волны не позволили им это сделать", отметили в ведомстве.

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Автомобиль с российскими туристами при выезде из тоннеля упал в овраг в Абхазии

Уточняется, что поиски утонувшего начнутся в понедельник, 5 июля, в данный момент большие волны на море препятствуют проведению операции.

Ранее житель Абхазии подстрелил двух российских туристов в ресторане.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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