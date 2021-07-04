В Белоруссии назвали сроки подготовки союзных программ с Россией
Сейчас идёт работа над согласованием технических моментов, отметил премьер республики Головченко.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В течение нескольких месяцев будет готов полный пакет союзных программ с Россией, сейчас идёт работа над техническими моментами. Об этом рассказал премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Фактически речь идёт уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой, председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров", — пояснил Головченко.
Премьер добавил, что встречи по обсуждению программ проходят каждую неделю.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит поддерживать Белоруссию в условиях "санкционного и политического давления".
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