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В Белоруссии назвали сроки подготовки союзных программ с Россией

Сейчас идёт работа над согласованием технических моментов, отметил премьер республики Головченко.

4 июля, 20:08

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В течение нескольких месяцев будет готов полный пакет союзных программ с Россией, сейчас идёт работа над техническими моментами. Об этом рассказал премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Фактически речь идёт уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой, председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров", пояснил Головченко.

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Премьер добавил, что встречи по обсуждению программ проходят каждую неделю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит поддерживать Белоруссию в условиях "санкционного и политического давления".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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