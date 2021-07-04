В Белоруссии назвали сроки подготовки союзных программ с Россией

В течение нескольких месяцев будет готов полный пакет союзных программ с Россией, сейчас идёт работа над техническими моментами. Об этом рассказал премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Фактически речь идёт уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой, председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров", — пояснил Головченко.

Премьер добавил, что встречи по обсуждению программ проходят каждую неделю.