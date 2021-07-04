Крупный пожар охватил плавучую баню в Нижнем Новгороде
Возгорание уже удалось ликвидировать. Никто не пострадал.
Крупный пожар охватил плавучую баню в Нижнем Новгороде. Видео © ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде произошёл крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Огонь охватил 300 квадратных метров. В 21:44 мск пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал, самостоятельно до приезда спасателей эвакуировались 50 человек.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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