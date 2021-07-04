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Крупный пожар охватил плавучую баню в Нижнем Новгороде

Возгорание уже удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

4 июля, 19:58

Крупный пожар охватил плавучую баню в Нижнем Новгороде. Видео © ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошёл крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Огонь охватил 300 квадратных метров. В 21:44 мск пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал, самостоятельно до приезда спасателей эвакуировались 50 человек.

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Умерла девушка, которая оказалась прикованной к постели после пожара в "Хромой лошади"

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в городе Бийске Алтайского края на площади 2,8 тысячи квадратов загорелась птицефабрика.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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