Умерла девушка, которая оказалась прикованной к постели после пожара в "Хромой лошади"

Скончалась Ирина Банникова, 11 лет боровшаяся за жизнь после пожара в клубе "Хромая лошадь". Девушка была там барменом и во время трагедии не смогла выбраться из горящего помещения. Она сильно пострадала из-за продуктов горения.

"Ириночка ушла от нас, перестало биться сердце нашей девочки. В последние полгода сестра была особенно слабенькой. Она сильно похудела, хотя и так была очень худенькой. И с каждым днём чувствовала себя всё хуже. Врачи, которые констатировали её смерть, говорят, что её организм устал страдать и бороться", — сказала сестра погибшей девушки изданию kp.ru.

Ирина после трагедии почти два года провела в больнице, а весной 2011-го её выписали домой. И даже тогда она не могла ходить, говорить, самостоятельно принимать пищу.