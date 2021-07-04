Умерла девушка, которая оказалась прикованной к постели после пожара в "Хромой лошади"
Ирина почти два года провела в больнице, а после выписки она не могла ходить, говорить и самостоятельно принимать пищу.
Фото © kp.ru / Юлия Лоза
Скончалась Ирина Банникова, 11 лет боровшаяся за жизнь после пожара в клубе "Хромая лошадь". Девушка была там барменом и во время трагедии не смогла выбраться из горящего помещения. Она сильно пострадала из-за продуктов горения.
"Ириночка ушла от нас, перестало биться сердце нашей девочки. В последние полгода сестра была особенно слабенькой. Она сильно похудела, хотя и так была очень худенькой. И с каждым днём чувствовала себя всё хуже. Врачи, которые констатировали её смерть, говорят, что её организм устал страдать и бороться", — сказала сестра погибшей девушки изданию kp.ru.
"Все эти 11 лет только мучилась". Умерла девушка, оставшаяся инвалидом после пожара в "Хромой лошади"
Ирина после трагедии почти два года провела в больнице, а весной 2011-го её выписали домой. И даже тогда она не могла ходить, говорить, самостоятельно принимать пищу.
Пожар в клубе "Хромая лошадь" в Перми произошёл 5 декабря 2009 года — от пиротехники вспыхнула обстановка. В итоге погибло в огне и позже умерло в больнице 156 человек.
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