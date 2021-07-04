Мишустин заявил об открытости российской экономики для европейских партнёров

Россия продолжает развивать механизмы инвестиционно-технологического партнёрства с иностранными партнёрами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями бизнеса. Также он подчеркнул, что экономика страны остаётся открытой для европейских коллег.

По словам главы кабмина, в современных обстоятельствах особенно важно развивать российскую промышленность совместно с зарубежными партнёрами в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Мишустин сообщил, что для этого уже разработан ряд инструментов, в числе которых СПИК 2.0. Это механизм, нацеленный на внедрение наиболее перспективных технологий на мировом рынке.

Также премьер затронул вопросы климатической повестки. Он отметил, что более 60 стран решили перейти на низкоуглеродное развитие и снизить выбросы. По словам Мишустина, это потребует кардинальной перестройки экономики в целом и совершенствования технологий в разных отраслях. Встреча с представителями российского и иностранного бизнеса прошла в преддверии открытия международной промышленной выставки "Иннопром" на территории центра "Екатеринбург-Экспо".