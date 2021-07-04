Мишустин утвердил дорожную карту по стратегии развития в Антарктике
План включает в себя более 50 мероприятий, в числе которых инициативы по теме антарктического туризма.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий, нацеленный на осуществление стратегии развития деятельности России в Антарктике. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.
В документе отмечается, что в рамках утверждённого плана будет проводиться модернизация экспедиционной инфраструктуры, комплексные научные исследования, охрана окружающей среды и повышение квалификации участников экспедиций. Также разработан ряд инициатив, связанных с антарктическим туризмом. Всего план включает в себя более 50 мероприятий.
Кроме того, согласно распоряжению, для членов экспедиции будут созданы новые зимовочные комплексы на станциях "Восток" и "Мирный". На станциях "Русская" и "Новолазаревская" планируется реконструировать объекты инфраструктуры.
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