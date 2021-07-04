В Петербурге задержали троих курьеров с липовыми сертификатами о вакцинации и справками
В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".
В Петербурге задержали троих курьеров с липовыми сертификатами о вакцинации и справками. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали троих курьеров, которые доставляли поддельные медицинские справки, связанные с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В ходе контрольной закупки в Выборгском районе города 25 июня был задержан 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик с поддельными сертификатами о вакцинации, в отношении него возбуждено уголовное дело о подделке документов. А 1 июля были задержаны ещё два курьера, один из которых передал ложный сертификат, а другой — справку со сведениями об отсутствии коронавирусной инфекции. По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Правоохранители продолжают расследование для установления предполагаемых организаторов незаконного бизнеса, а также устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности.
Ранее Лайф сообщал, что полиция задержала торговцев липовыми ковидными справками в Москве и Петербурге. Мошенники предоставляли документы о медотводе от вакцинации от коронавируса, а также об отсутствии контакта с заражёнными.
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