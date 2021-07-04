В Петербурге задержали троих курьеров с липовыми сертификатами о вакцинации и справками

В ходе контрольной закупки в Выборгском районе города 25 июня был задержан 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик с поддельными сертификатами о вакцинации, в отношении него возбуждено уголовное дело о подделке документов. А 1 июля были задержаны ещё два курьера, один из которых передал ложный сертификат, а другой — справку со сведениями об отсутствии коронавирусной инфекции. По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.