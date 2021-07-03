В Москве задержали курьера с липовым сертификатом о вакцинации
Кроме того, правоохранители установили молодого человека, изготовившего и сбывшего поддельный документ.
Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов
В Москве задержан курьер, доставивший заказчику поддельный сертификат о вакцинации от CoVID-19 без её фактического прохождения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Там уточнили, что задержание было произведено на Каширском шоссе.
Задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. Кроме того, правоохранители установили 29-летнего молодого человека, изготовившего и передавшего поддельный документ курьеру. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". На данный момент с подозреваемого взяли подписку о невыезде.
"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы сроком до двух лет", — указали в полиции.
Как уже писал Лайф, в Москве возбуждено более 40 дел из-за продажи липовых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Часть из них уже направлена в суд. В МВД отметили, что сейчас правоохранители пресекают использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов.
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