Климкин пожаловался на нежелание ЕС "убить" Россию санкциями
Вашингтон, по мнению экс-главы МИД Украины, тоже совсем не спешит с этим. Как признался бывший дипломат, в Киеве хотели бы, чтобы ограничительные меры "реально ударили" по РФ.
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Евросоюз не собирается вводить санкции, фатальные для России. На это посетовал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Киев".
"Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть, в Литве на что-то готовы, а в ЕС — нет", — пояснил Климкин.
По словам экс-главы МИД Незалежной, Вашингтон введёт более серьёзные ограничительные меры в отношении Москвы лишь в том случае, если не получится договориться. При этом такие санкции будут постепенными, поскольку в американском истеблишменте есть люди, заинтересованные в сохранении экономических отношений с Россией. Также Климкин резюмировал, что Украина "проиграла битву" за "Северный поток – 2".
Напомним, что в ближайшие недели и месяцы будут подготовлены варианты новых санкций против России под руководством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Эти ограничительные меры будут применены, если РФ нарушит международное право в государствах – членах ЕС и по соседству.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией. По его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада, в частности стран ЕС.
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