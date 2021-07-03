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Лукашенко призвал сохранить правду о Победе в Великой Отечественной войне

Молодое поколение должно исправить ошибки старших и донести западным партнёрам "сущность Победы", отметил глава республики.

3 июля, 09:50
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Нельзя допускать искажения исторической правды о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления у мемориального комплекса "Курган Славы" под Минском по случаю Дня независимости республики.

"Нашу Великую Победу у нас хотят отнять. Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металла. Но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа", — отметил Лукашенко.

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Он назвал "безумцами" тех, кто хочет забыть эту победу. По словам Лукашенко, его поколение не смогло донести до других сущность и ценность Победы в Великой Отечественной. Молодёжи нужно исправлять эту ошибку.

"Мы не сумели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас. Что мы их спасли, мы им подарили жизнь. Надо признать, что наше поколение здесь уступило. И молодому поколению надо исправить ту ошибку, которую мы допустили", — подытожил белорусский президент.

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Ранее Лукашенко назвался мирным человеком, но пообещал насмерть стоять за суверенитет Белоруссии. На торжественном собрании в честь Дня независимости глава республики отметил, что его "не простят" в случае, если страна "рухнет" из-за "игр в политику". Он также поблагодарил силовиков за службу в непростое время.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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