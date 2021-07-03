Лукашенко призвал сохранить правду о Победе в Великой Отечественной войне

Нельзя допускать искажения исторической правды о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления у мемориального комплекса "Курган Славы" под Минском по случаю Дня независимости республики.

"Нашу Великую Победу у нас хотят отнять. Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металла. Но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа", — отметил Лукашенко.

Он назвал "безумцами" тех, кто хочет забыть эту победу. По словам Лукашенко, его поколение не смогло донести до других сущность и ценность Победы в Великой Отечественной. Молодёжи нужно исправлять эту ошибку.

"Мы не сумели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас. Что мы их спасли, мы им подарили жизнь. Надо признать, что наше поколение здесь уступило. И молодому поколению надо исправить ту ошибку, которую мы допустили", — подытожил белорусский президент.