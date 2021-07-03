Озвучена стоимость украинского оружия для "уничтожения" Крымского моста

Порядка 40 миллионов долларов потребуется на разработку украинского комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун". Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелёва.

Отмечается, что в эту сумму входит создание полного комплекса, включая средства связи, машины и сами ракеты. К слову, в Киеве неоднократно заявляли, что "Нептун" якобы может уничтожить Крымский мост, а также станет серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях.

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов, она может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность её пуска — до 280 километров, а скорость — порядка 900 километров в час. "Нептун" обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.