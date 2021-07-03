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Озвучена стоимость украинского оружия для "уничтожения" Крымского моста

Киевские власти неоднократно угрожали полуострову ракетным комплексом "Нептун". По их мнению, он также станет серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях.

3 июля, 09:45
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/krymsky.bridge?z=photo-101087050_457248397/wall-101087050_115386" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Крымский мост"</a></p>

Фото © VK / "Крымский мост"

Порядка 40 миллионов долларов потребуется на разработку украинского комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун". Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелёва.

Отмечается, что в эту сумму входит создание полного комплекса, включая средства связи, машины и сами ракеты. К слову, в Киеве неоднократно заявляли, что "Нептун" якобы может уничтожить Крымский мост, а также станет серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях.

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Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов, она может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность её пуска — до 280 километров, а скорость — порядка 900 километров в час. "Нептун" обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Ранее с американского эсминца засняли российские учения в Чёрном море. На видео попали российский военный корабль "Ладный", а также истребители. Лётчики отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника на фоне учений НАТО Sea Breeze 2021.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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