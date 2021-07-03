Координатор "Лизы алерт" объяснил отличия работы поисковых отрядов и экстренных служб. Видео © LIFE

Поисковые отряды в России, по сути, являются единственными профильными структурами, которые специализируются на розыске потерявшихся людей в лесу. Об этом заявил координатор "Лизы алерт" и кандидат в депутаты Госдумы Олег Леонов в студии шоу "Дайте сказать!".

"Поиск в природной среде не является профильным для какой-либо из служб. Полиция больше заточена на поиск, конечно же, в городе. МЧС, например, вообще не отвечает за поиск людей. И поэтому, когда человек пропадает в лесу, мы — единственная профильная структура, которая на это заточена, которая на этом специализируется", — сказал Леонов.

Гость шоу отметил, что у "Лизы алерт" есть специальное оборудование и методики обучения. По словам координатора отряда, поисковые организации могут в один момент привлечь намного больше людей, чем любые экстренные службы. А волонтёры будут мотивированы, так как по доброй воле решили помочь с поисками. При этом Леонов добавил, что такое положение вещей намного лучше, чем если бы те, кто специализируется на поиске людей, находились на государственной службе.

"Для того чтобы найти бабушку в лесу — лес восемь на восемь километров — надо около ста человек. Где их взять? <...> Здесь добровольцы — те люди, которые закрывают эти потребности. Закрывают причём совершенно бесплатно, в нужный момент времени в нужном месте", — добавил гость шоу.

Леонов также отметил, что "Лиза алерт" занимается поисками людей везде, а не только в лесу, хотя начал свою деятельность поисковый отряд именно с розыска пропавших в подобной местности.