"Мы вступаем в новую эру": Семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон продлил контракт с Mercedes
Новое соглашение с 36-летним пилотом рассчитано на сезоны 2022 и 2023 годов.
Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два года. Об этом сообщается на сайте команды.
Новое соглашение немецкой "конюшни" с 36-летним спортсменом рассчитано до конца сезона 2023 года.
"Трудно поверить, что мы почти девять лет работали с этой невероятной командой, и я очень рад, что мы продолжим наше сотрудничество ещё в течение двух лет. Мы так многого достигли вместе, но нам ещё многое предстоит сделать как на трассе, так и вне её. <...> Мы вступаем в новую эру, которая будет сложной и захватывающей, и мне не терпится увидеть, чего ещё мы можем достичь вместе", — заявил Хэмилтон.
Гонщик выступает за Mercedes с 2013 года, завоевав за это время шесть чемпионских титулов. До этого в 2008 году он выиграл первенство в составе команды McLaren.
По количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" за всю историю Хэмилтон делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером. При этом ему принадлежат рекорды по количеству побед на Гран-при (98), поул-позиций (100) и подиумов (171).
В нынешнем сезоне британец со 138 очками занимает второе место в личном зачёте. Он уступает только голландскому пилоту Red Bull Максу Ферстаппену (156).