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"Мы вступаем в новую эру": Семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон продлил контракт с Mercedes

Новое соглашение с 36-летним пилотом рассчитано на сезоны 2022 и 2023 годов.

3 июля, 09:19
<p>Фото © <a href="https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2021/07/mercedes-lewis-hamilton-agree-two-year-contract-extension/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mercedes-AMG Petronas F1 Team</a></p>

Фото © Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два года. Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение немецкой "конюшни" с 36-летним спортсменом рассчитано до конца сезона 2023 года.

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"Трудно поверить, что мы почти девять лет работали с этой невероятной командой, и я очень рад, что мы продолжим наше сотрудничество ещё в течение двух лет. Мы так многого достигли вместе, но нам ещё многое предстоит сделать как на трассе, так и вне её. <...> Мы вступаем в новую эру, которая будет сложной и захватывающей, и мне не терпится увидеть, чего ещё мы можем достичь вместе", — заявил Хэмилтон.

Гонщик выступает за Mercedes с 2013 года, завоевав за это время шесть чемпионских титулов. До этого в 2008 году он выиграл первенство в составе команды McLaren.

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По количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" за всю историю Хэмилтон делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером. При этом ему принадлежат рекорды по количеству побед на Гран-при (98), поул-позиций (100) и подиумов (171).

В нынешнем сезоне британец со 138 очками занимает второе место в личном зачёте. Он уступает только голландскому пилоту Red Bull Максу Ферстаппену (156).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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