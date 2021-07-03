С американского эсминца засняли российские учения в Чёрном море. Видео © Twitter/nolanwpeterson

Американский журналист Нолан Петерсон, находившийся на борту эсминца ВМС США USS Ross, снял на видео учения российских кораблей и авиации в Чёрном море. Кадры он опубликовал в "Твиттере".

"Только что вернулся из командировки на борту эсминца USS Ross в Чёрном море. Все три дня нас преследовали несколько российских военных кораблей и облетели несколько российских военных самолётов. И всё это в международных водах", — подписал журналист свой пост.

На видео попали российский военный корабль "Ладный", а также истребители. Как пояснили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, в тренировочных полётах участвовали истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Лётчики отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника на фоне учений НАТО Sea Breeze 2021.