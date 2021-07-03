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Приехавшим на Евро-2020 иностранным болельщикам напомнили о необходимости покинуть РФ до 12 июля

В МВД отметили, что на футбольных фанатов не распространяется действие указа Владимира Путина о временных мерах по урегулированию положения приезжих на фоне CoViD-19. В частности, о продлении сроков их пребывания в стране.

3 июля, 09:06
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Иностранные болельщики, приехавшие в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу, обязаны покинуть страну до 12 июля, если у них нет достаточных оснований для дальнейшего пребывания. Об этом сообщается на сайте МВД России.

"Их дальнейшее пребывание в РФ при отсутствии иных предусмотренных законодательством оснований влечёт ответственность в соответствии с действующим законодательством", — указано в релизе.

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В ведомстве отметили, что на граждан других государств, приехавших в РФ в качестве футбольных болельщиков, не распространяется действие указа главы государства Владимира Путина о временных мерах по урегулированию положения иностранцев в России на фоне CoViD-19 в части продления сроков их пребывания.

Ранее Путин продлил до 30 сентября срок временного пребывания иностранцев на территории России. Послабления позволяют приезжим, у кого истекает срок действия того или иного миграционного документа, временно оставаться и работать в России на законных основаниях. А нарушителям дана возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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