Приехавшим на Евро-2020 иностранным болельщикам напомнили о необходимости покинуть РФ до 12 июля

Иностранные болельщики, приехавшие в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу, обязаны покинуть страну до 12 июля, если у них нет достаточных оснований для дальнейшего пребывания. Об этом сообщается на сайте МВД России.

"Их дальнейшее пребывание в РФ при отсутствии иных предусмотренных законодательством оснований влечёт ответственность в соответствии с действующим законодательством", — указано в релизе.

В ведомстве отметили, что на граждан других государств, приехавших в РФ в качестве футбольных болельщиков, не распространяется действие указа главы государства Владимира Путина о временных мерах по урегулированию положения иностранцев в России на фоне CoViD-19 в части продления сроков их пребывания.