Приехавшим на Евро-2020 иностранным болельщикам напомнили о необходимости покинуть РФ до 12 июля
В МВД отметили, что на футбольных фанатов не распространяется действие указа Владимира Путина о временных мерах по урегулированию положения приезжих на фоне CoViD-19. В частности, о продлении сроков их пребывания в стране.
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Иностранные болельщики, приехавшие в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу, обязаны покинуть страну до 12 июля, если у них нет достаточных оснований для дальнейшего пребывания. Об этом сообщается на сайте МВД России.
"Их дальнейшее пребывание в РФ при отсутствии иных предусмотренных законодательством оснований влечёт ответственность в соответствии с действующим законодательством", — указано в релизе.
В ведомстве отметили, что на граждан других государств, приехавших в РФ в качестве футбольных болельщиков, не распространяется действие указа главы государства Владимира Путина о временных мерах по урегулированию положения иностранцев в России на фоне CoViD-19 в части продления сроков их пребывания.
Ранее Путин продлил до 30 сентября срок временного пребывания иностранцев на территории России. Послабления позволяют приезжим, у кого истекает срок действия того или иного миграционного документа, временно оставаться и работать в России на законных основаниях. А нарушителям дана возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций.
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