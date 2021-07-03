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Олимпийский чемпион Григоренко вернулся из НХЛ в ЦСКА

Соглашение армейского клуба с 27-летним нападающим рассчитано на три сезона.

3 июля, 08:43
<p>Фото © <a href="https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_podpisal_kontrakt_s_mikhailom_grigorenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК ЦСКА</a></p>

Фото © ХК ЦСКА

ЦСКА подписал контракт со своим бывшим форвардом Михаилом Григоренко. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2024 года.

Минувший сезон Григоренко провёл за команду НХЛ "Коламбус Блю Джекетс". В регулярном чемпионате он сыграл в 32 матчах, набрав 12 очков (4 шайбы + 8 результативных передач).

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Ранее форвард уже выступал за ЦСКА — с 2017 по 2020 год. За три сезона он провёл за армейский клуб 192 матча, забросил 69 шайб и сделал 83 результативные передачи, набрав 152 очка. В 2019 году Григоренко завоевал с красно-синими Кубок Гагарина.

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане нападающий завоевал золотую медаль. В составе сборной России он также выиграл бронзу на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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