Олимпийский чемпион Григоренко вернулся из НХЛ в ЦСКА

ЦСКА подписал контракт со своим бывшим форвардом Михаилом Григоренко. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2024 года.

Минувший сезон Григоренко провёл за команду НХЛ "Коламбус Блю Джекетс". В регулярном чемпионате он сыграл в 32 матчах, набрав 12 очков (4 шайбы + 8 результативных передач).

Ранее форвард уже выступал за ЦСКА — с 2017 по 2020 год. За три сезона он провёл за армейский клуб 192 матча, забросил 69 шайб и сделал 83 результативные передачи, набрав 152 очка. В 2019 году Григоренко завоевал с красно-синими Кубок Гагарина.