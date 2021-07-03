В Иркутской области приостановили работу театров, цирков и соляриев

Власти Иркутской области приостановили работу организаций отдыха и развлечений, а также спа-салонов, соляриев, саун и фуд-кортов в связи с распространением коронавируса. Ограничение действует до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"По 18 июля 2021 года приостанавливается деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечений, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, спа-салоны, солярии, сауны, а также предоставление услуг общественного питания в фуд-кортах", — говорится в сообщении.

Кроме того, для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и подобные организации необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие двух прививок от CoViD-19, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вселения. Сертификат о вакцинации также понадобится для допуска к занятиям спортом в фитнес-центрах и спортзалах и при посещении кинотеатров, исключение — несовершеннолетние.

Также с 5 июля по 2 августа в регионе отменяется выезд организованных групп детей за пределы области.