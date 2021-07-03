В Иркутской области приостановили работу театров, цирков и соляриев
Кроме того, для заселения в санатории, дома отдыха, на турбазы и в подобные организации необходимо предъявить документ о вакцинации от ковида или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.
Фото © Pixabay
Власти Иркутской области приостановили работу организаций отдыха и развлечений, а также спа-салонов, соляриев, саун и фуд-кортов в связи с распространением коронавируса. Ограничение действует до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"По 18 июля 2021 года приостанавливается деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечений, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, спа-салоны, солярии, сауны, а также предоставление услуг общественного питания в фуд-кортах", — говорится в сообщении.
Кроме того, для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и подобные организации необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие двух прививок от CoViD-19, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вселения. Сертификат о вакцинации также понадобится для допуска к занятиям спортом в фитнес-центрах и спортзалах и при посещении кинотеатров, исключение — несовершеннолетние.
Также с 5 июля по 2 августа в регионе отменяется выезд организованных групп детей за пределы области.
Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани обновили правила для туристов. С 1 июля в гостиницы региона пускают путешественников с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом заболевании или со свежими отрицательными ПЦР-тестами.
Комментариев: 0