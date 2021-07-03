В Улан-Удэ лихач на BMW задавил жену, пытаясь скрыться с места ДТП
По словам очевидцев, виновник аварии вёл себя неадекватно и, вероятно, был пьян. Утихомирили мужчину сотрудники ЧОП, проезжавшие мимо. Они пристегнули автомобилиста наручниками к колесу до приезда служб.
Житель Улан-Удэ решил устроить гонки на улицах города, которые ожидаемо закончились ДТП. Как сообщил источник Лайфа, водитель BMW на одном из перекрёстков, пытаясь обогнать своего "соперника" на автомобиле "Тойота-Марк II", влетел в "мазду".
Отметим, что столкновение было несильным, в результате аварии никто не пострадал. Однако мужчина за рулём BMW решил скрыться с места ДТП и, сдав назад, наехал на женщину. Она вышла из его машины, чтобы оценить последствия аварии, а водитель этого не заметил. Как сообщил позже сам гонщик-любитель, пострадавшая — его супруга.
По данным источника, женщина оказалась под колёсами машины, её помогали доставать очевидцы, в то время как мужчина всё так же пытался уехать с места происшествия. Успокоить водителя помогли сотрудники ЧОП, которые проезжали мимо. Они пристегнули его к колесу наручниками до приезда служб.
На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, что мужчина сидит возле машины и набирает что-то в телефоне. Рядом на земле лежит пострадавшая. Отмечается, что женщина была доставлена в больницу со множественными травмами в состоянии средней тяжести.
Ранее Лайф рассказывал, что шесть человек погибли в массовом ДТП в Башкирии. По данным источника Лайфа, одна из попавших в аварию машин — такси, а все жертвы — пассажиры.
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