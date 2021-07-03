В Улан-Удэ лихач на BMW задавил жену, пытаясь скрыться с места ДТП

В Улан-Удэ гонщик-любитель влетел в легковушку и, пытаясь скрыться с места ДТП, наехал на свою жену. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Житель Улан-Удэ решил устроить гонки на улицах города, которые ожидаемо закончились ДТП. Как сообщил источник Лайфа, водитель BMW на одном из перекрёстков, пытаясь обогнать своего "соперника" на автомобиле "Тойота-Марк II", влетел в "мазду".

Отметим, что столкновение было несильным, в результате аварии никто не пострадал. Однако мужчина за рулём BMW решил скрыться с места ДТП и, сдав назад, наехал на женщину. Она вышла из его машины, чтобы оценить последствия аварии, а водитель этого не заметил. Как сообщил позже сам гонщик-любитель, пострадавшая — его супруга.

По данным источника, женщина оказалась под колёсами машины, её помогали доставать очевидцы, в то время как мужчина всё так же пытался уехать с места происшествия. Успокоить водителя помогли сотрудники ЧОП, которые проезжали мимо. Они пристегнули его к колесу наручниками до приезда служб.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, что мужчина сидит возле машины и набирает что-то в телефоне. Рядом на земле лежит пострадавшая. Отмечается, что женщина была доставлена в больницу со множественными травмами в состоянии средней тяжести.