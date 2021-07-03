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Известный дизайнер вновь стала мамой спустя год после трагической гибели новорождённого сына

В марте прошлого года девушка пережила страшную трагедию — её малыш умер, не прожив и суток. У мальчика остановилось сердце, врачи не смогли ему помочь.

3 июля, 08:41
<p>Марина Голомаздина. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQwMqyAMpxU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mgolomazdina</a></p>

Марина Голомаздина. Фото © Instagram / mgolomazdina

Уральский дизайнер Марина Голомаздина, которая стала известна благодаря бренду одежды, основанному вместе с сестрой Ириной, снова стала матерью. Девушка до последнего скрывала беременность, поскольку очень переживала за здоровье ребёнка. О долгожданном пополнении в семействе она рассказала лишь спустя пару дней после родов.

"Мой маленький Илон пришёл в этот мир и сделал меня не просто счастливой — он сделал меня сильнее. <...> Я очень благодарна моему мужу. Вместе мы прошли сложный путь и смогли впустить в свою жизнь большую любовь", — написала Голомаздина на своей странице в "Инстаграме".

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Поклонники пришли в восторг от радостной новости и завалили новоиспечённых родителей поздравлениями. "Какое счастье, что произошедшее не сломило вас", "Здоровья и счастья мальчику, теперь всё точно будет хорошо", "Я тоже прошла такой путь от потери до новой жизни моего сына, очень вас понимаю, Марина", — написали комментаторы.

Марина Голомаздина вместе с супругом. Фото © Instagram / robert___n

Марина Голомаздина вместе с супругом. Фото © Instagram / robert___n

Как уже писал Лайф, в марте прошлого года у Марины умер новорождённый сын. Мальчик прожил всего 16 часов, и даже врачи не смогли ему помочь. Причины смерти малыша девушка до сих пор держит в секрете.

Минздрав выяснит причину смерти новорождённого ребёнка известного дизайнера

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Ранее популярная американская рэперша Карди Би сообщила о беременности и тут же выложила такое голое фото, что стало не до детей. Работа стриптизёрши для девушки давно в прошлом, но отказываться от того, чтобы показывать обнажённое тело, судя по всему, она не собирается.

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Кафельникова раскрыла все карты и снялась обнажённой, показав, как беременность изменила её тело

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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