Известный дизайнер вновь стала мамой спустя год после трагической гибели новорождённого сына
В марте прошлого года девушка пережила страшную трагедию — её малыш умер, не прожив и суток. У мальчика остановилось сердце, врачи не смогли ему помочь.
Марина Голомаздина. Фото © Instagram / mgolomazdina
Уральский дизайнер Марина Голомаздина, которая стала известна благодаря бренду одежды, основанному вместе с сестрой Ириной, снова стала матерью. Девушка до последнего скрывала беременность, поскольку очень переживала за здоровье ребёнка. О долгожданном пополнении в семействе она рассказала лишь спустя пару дней после родов.
"Мой маленький Илон пришёл в этот мир и сделал меня не просто счастливой — он сделал меня сильнее. <...> Я очень благодарна моему мужу. Вместе мы прошли сложный путь и смогли впустить в свою жизнь большую любовь", — написала Голомаздина на своей странице в "Инстаграме".
Поклонники пришли в восторг от радостной новости и завалили новоиспечённых родителей поздравлениями. "Какое счастье, что произошедшее не сломило вас", "Здоровья и счастья мальчику, теперь всё точно будет хорошо", "Я тоже прошла такой путь от потери до новой жизни моего сына, очень вас понимаю, Марина", — написали комментаторы.
Марина Голомаздина вместе с супругом. Фото © Instagram / robert___n
Как уже писал Лайф, в марте прошлого года у Марины умер новорождённый сын. Мальчик прожил всего 16 часов, и даже врачи не смогли ему помочь. Причины смерти малыша девушка до сих пор держит в секрете.
Ранее популярная американская рэперша Карди Би сообщила о беременности и тут же выложила такое голое фото, что стало не до детей. Работа стриптизёрши для девушки давно в прошлом, но отказываться от того, чтобы показывать обнажённое тело, судя по всему, она не собирается.
Комментариев: 0