Известный дизайнер вновь стала мамой спустя год после трагической гибели новорождённого сына

Уральский дизайнер Марина Голомаздина, которая стала известна благодаря бренду одежды, основанному вместе с сестрой Ириной, снова стала матерью. Девушка до последнего скрывала беременность, поскольку очень переживала за здоровье ребёнка. О долгожданном пополнении в семействе она рассказала лишь спустя пару дней после родов.

"Мой маленький Илон пришёл в этот мир и сделал меня не просто счастливой — он сделал меня сильнее. <...> Я очень благодарна моему мужу. Вместе мы прошли сложный путь и смогли впустить в свою жизнь большую любовь", — написала Голомаздина на своей странице в "Инстаграме".

Поклонники пришли в восторг от радостной новости и завалили новоиспечённых родителей поздравлениями. "Какое счастье, что произошедшее не сломило вас", "Здоровья и счастья мальчику, теперь всё точно будет хорошо", "Я тоже прошла такой путь от потери до новой жизни моего сына, очень вас понимаю, Марина", — написали комментаторы.

Марина Голомаздина вместе с супругом. Фото © Instagram / robert___n

Как уже писал Лайф, в марте прошлого года у Марины умер новорождённый сын. Мальчик прожил всего 16 часов, и даже врачи не смогли ему помочь. Причины смерти малыша девушка до сих пор держит в секрете.