НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рэперша Карди Би сообщила о беременности и тут же выложила такое голое фото, что стало не до детей

Работа стриптизёрши для девушки давно в прошлом, но отказываться от того, чтобы показывать обнажённое тело, она не собирается.

29 июня, 07:45

Фото © Instagram / iamcardib

Популярная американская рэперша Белкалис Марленис Альманзар, известная как Карди Би, поделилась с поклонниками в "Инстаграме" пикантным фото, где предстала полностью обнажённой. 28-летняя певица показала не только пышные формы и объёмные татуировки, но и большой живот, который, как и грудь, оказался окрашен в белый цвет.

Фото © Instagram / iamcardib

Фото © Instagram / iamcardib

Ранее на церемонии BET Awards она сообщила, что ждёт второго ребёнка от мужа рэпера Offset из группы Migos. Артистка появилась на сцене в блестящем комбинезоне с прозрачной тканью в области живота.

Фото © Instagram / iamcardib, offsetyrn

Фото © Instagram / iamcardib, offsetyrn

Откровенный кадр за считаные часы набрал около 11 млн просмотров, и рэпершу засыпали поздравлениями звёзды и блогеры, среди которых оказались Хлои Кардашьян, Селена Гомес и Lil Nas X. Юзеры писали, что Карди отлично выглядит, и желали, чтобы у неё родился мальчик, так как звезда уже воспитывает дочку.

Это так красиво! поздравляю, мамочка

itsyaboikandie

Фото © Instagram / iamcardib

Фото © Instagram / iamcardib

Прекрасно выглядишь! Рада за тебя

its.annelee

На этот раз будет мальчик

iamcardib.bt

Карди Би — экс-стриптизёрша, популярная американская хип-хоп-исполнительница, обладательница множества музыкальных премий, среди которых BET Hip Hop Awards и MTV Video Music Awards. Певица и рэпер Offset поженились в 2017 году и после этого не единожды бурно ссорились и мирились. Девушка даже подавала на развод, но потом снова вернулась к возлюбленному, заявив, что она "сумасшедшая" и "хотела секса", пишет The Sun.

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Карди Би шокировала фанатов, показав лицо без макияжа, и узнать её удалось лишь по одной детали

10 февраля, 12:33

Обнажённая Ирина Шейк подсказала на фото, как справляться с жарой, но сделала всем только хуже

вчера в 10:37

Оператор повернул камеру на трибуну и случайно снял, как болельщик и девушка устроили разврат

сегодня в 07:03

Потери Краснодарского края от ограничений для туристов оценили в десятки миллиардов рублей

сегодня в 07:29

К главреду издания "Проект" Баданину пришли с обыском

сегодня в 07:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1