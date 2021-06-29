Рэперша Карди Би сообщила о беременности и тут же выложила такое голое фото, что стало не до детей
Работа стриптизёрши для девушки давно в прошлом, но отказываться от того, чтобы показывать обнажённое тело, она не собирается.
Популярная американская рэперша Белкалис Марленис Альманзар, известная как Карди Би, поделилась с поклонниками в "Инстаграме" пикантным фото, где предстала полностью обнажённой. 28-летняя певица показала не только пышные формы и объёмные татуировки, но и большой живот, который, как и грудь, оказался окрашен в белый цвет.
Ранее на церемонии BET Awards она сообщила, что ждёт второго ребёнка от мужа рэпера Offset из группы Migos. Артистка появилась на сцене в блестящем комбинезоне с прозрачной тканью в области живота.
Откровенный кадр за считаные часы набрал около 11 млн просмотров, и рэпершу засыпали поздравлениями звёзды и блогеры, среди которых оказались Хлои Кардашьян, Селена Гомес и Lil Nas X. Юзеры писали, что Карди отлично выглядит, и желали, чтобы у неё родился мальчик, так как звезда уже воспитывает дочку.
Это так красиво! поздравляю, мамочка
Прекрасно выглядишь! Рада за тебя
На этот раз будет мальчик
Карди Би — экс-стриптизёрша, популярная американская хип-хоп-исполнительница, обладательница множества музыкальных премий, среди которых BET Hip Hop Awards и MTV Video Music Awards. Певица и рэпер Offset поженились в 2017 году и после этого не единожды бурно ссорились и мирились. Девушка даже подавала на развод, но потом снова вернулась к возлюбленному, заявив, что она "сумасшедшая" и "хотела секса", пишет The Sun.
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