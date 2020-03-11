Минздрав выяснит причину смерти новорождённого ребёнка известного дизайнера

Министерство здравоохранения Свердловской области начало проверку по факту смерти новорождённого ребёнка уральского дизайнера Марины Голомаздиной, которая стала известна благодаря бренду одежды 12storeez, основанному вместе с сестрой Ириной. Об этом сообщает URA.ru.

— Проводится проверка обстоятельств случившегося. Пока не известно, будет ли подключаться к этому Следственный комитет, — цитирует агентство источника в региональном Минздраве.

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Свердловской области Константина Шестакова, по каждому факту младенческой смерти проводится проверка и этот случай не станет исключением.

Голомаздина лежала в роддоме клиники УГМК. По словам самого дизайнера, беременность протекала без патологий и отклонений. Вместе с мужем Робертом девушка готовилась к появлению на свет долгожданного сына и продолжала вести активный образ жизни.

Роды проходили хорошо, и врачи хотели, чтобы Голомаздина рожала естественным путём, однако на 11-м часу процесса что-то пошло не так, и ей сделали кесарево сечение.

Ребёнок прожил не больше суток. Малыш, которого назвали Арон, был с матерью и отцом всего 16 часов, и затем его сердце по неизвестным причинам остановилось.

Как рассказала Голомаздина в своём аккаунте в Instagram, для выяснения причин смерти ребёнка была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут известны в течение месяца.