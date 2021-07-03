Лайф публикует видео с места падения "Рено" с подъёмника в горах КБР
По одной из версий, ЧП произошло из-за того, что машина была плохо закреплена на платформе. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины трагедии выясняются.
Фото © LIFE
Лайф публикует видео с места падения автомобиля "Рено" с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии. Видео © LIFE
Лайф публикует видео с места инцидента в горах Кабардино-Балкарии, где иномарка сорвалась с грузового подъёмника. В результате происшествия погибла женщина.
На кадрах видно полностью искорёженный легковой автомобиль "Рено". По нашим данным, внутри иномарки была женщина 1973 года рождения, в КБР она приехала из Ставропольского края. На отдыхе вместе с погибшей было ещё два человека. Они решили подняться пешком, а женщина села за руль.
Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в ущелье Адыр-Су. По одной из версий, ЧП произошло из-за того, что машина была плохо закреплена на платформе. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины трагедии выясняются.
Отметим, что подъёмник в ущелье Адыр-Су уникален для данного региона. Он построен на скальном уступе и даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы. Фуникулёр представляет собой деревянную платформу на металлическом каркасе, по которому с помощью мощных электродвигателей поднимаются машины с отметки 1525 метров на высоту 1580 метров. Платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице.
Ранее Лайф сообщал, что под Геленджиком в Краснодарском крае отец и сын застряли на уазике посреди реки. Помощи спасателей им пришлось ждать на крыше внедорожника.
Лента новостей
Приехавшим на Евро-2020 иностранным болельщикам напомнили о необходимости покинуть РФ до 12 июля
сегодня в 09:06
В Иркутской области приостановили работу театров, цирков и соляриев
сегодня в 08:52
Известный дизайнер вновь стала мамой спустя год после трагической гибели новорождённого сына
сегодня в 08:41
Комментариев: 0