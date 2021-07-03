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Лайф публикует видео с места падения "Рено" с подъёмника в горах КБР

По одной из версий, ЧП произошло из-за того, что машина была плохо закреплена на платформе. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины трагедии выясняются.

3 июля, 09:18

Фото © LIFE

Лайф публикует видео с места падения автомобиля "Рено" с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии. Видео © LIFE

Лайф публикует видео с места инцидента в горах Кабардино-Балкарии, где иномарка сорвалась с грузового подъёмника. В результате происшествия погибла женщина.

На кадрах видно полностью искорёженный легковой автомобиль "Рено". По нашим данным, внутри иномарки была женщина 1973 года рождения, в КБР она приехала из Ставропольского края. На отдыхе вместе с погибшей было ещё два человека. Они решили подняться пешком, а женщина села за руль.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в ущелье Адыр-Су. По одной из версий, ЧП произошло из-за того, что машина была плохо закреплена на платформе. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины трагедии выясняются.

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В Перу автобус рухнул в 200-метровое ущелье, 27 человек погибло

Отметим, что подъёмник в ущелье Адыр-Су уникален для данного региона. Он построен на скальном уступе и даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы. Фуникулёр представляет собой деревянную платформу на металлическом каркасе, по которому с помощью мощных электродвигателей поднимаются машины с отметки 1525 метров на высоту 1580 метров. Платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице.

Ранее Лайф сообщал, что под Геленджиком в Краснодарском крае отец и сын застряли на уазике посреди реки. Помощи спасателей им пришлось ждать на крыше внедорожника.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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