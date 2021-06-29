Боррель сообщил о подготовке вариантов санкций против России по поручению лидеров ЕС

Под руководством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ближайшие недели и месяцы будут подготовлены варианты новых санкций против России. Эти ограничительные меры будут применены, если РФ нарушит международное право в государствах – членах ЕС и по соседству. Об этом Боррель сообщил в своём блоге.

Также по поручению лидеров 27 стран внешнеполитическая служба Евросоюза подготовит варианты для взаимодействия с Москвой в вопросах климата, окружающей среды, здравоохранения и внешней политики. Он подчеркнул, что ЕС заинтересован в сотрудничестве с Россией, особенно в решении глобальных проблем. Боррель назвал взаимодействие в этой сфере очень важным, так как нерешение этих проблем затронет всех.

По мнению Борреля, необходимо требовать улучшения поведения России по ряду вопросов и в то же время признавать важность взаимодействия и сотрудничества. ЕС должен "разработать принципиальный, сбалансированный и стратегический подход", убеждён он.

"Россия — наш самый большой сосед. Она никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению её поведенческой модели. ЕС должен учитывать это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы совместного проживания, защищая наши интересы и ценности и останавливая динамику эскалации", — заключил Боррель.