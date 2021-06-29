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Боррель сообщил о подготовке вариантов санкций против России по поручению лидеров ЕС

По его мнению, необходимо требовать улучшения поведения РФ по ряду вопросов и в то же время признавать важность взаимодействия и сотрудничества.

29 июня, 10:14
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JosepBorrellF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Josep Borrell Fontelles</a></p>

Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles

Под руководством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ближайшие недели и месяцы будут подготовлены варианты новых санкций против России. Эти ограничительные меры будут применены, если РФ нарушит международное право в государствах – членах ЕС и по соседству. Об этом Боррель сообщил в своём блоге.

Также по поручению лидеров 27 стран внешнеполитическая служба Евросоюза подготовит варианты для взаимодействия с Москвой в вопросах климата, окружающей среды, здравоохранения и внешней политики. Он подчеркнул, что ЕС заинтересован в сотрудничестве с Россией, особенно в решении глобальных проблем. Боррель назвал взаимодействие в этой сфере очень важным, так как нерешение этих проблем затронет всех.

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По мнению Борреля, необходимо требовать улучшения поведения России по ряду вопросов и в то же время признавать важность взаимодействия и сотрудничества. ЕС должен "разработать принципиальный, сбалансированный и стратегический подход", убеждён он.

"Россия — наш самый большой сосед. Она никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению её поведенческой модели. ЕС должен учитывать это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы совместного проживания, защищая наши интересы и ценности и останавливая динамику эскалации", — заключил Боррель.

Напомним, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией. По его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада, в частности стран ЕС.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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