Задержаны подозреваемые в нападении на активиста, готовившего обращение к Путину
Они дали правоохранителям признательные показания и сейчас заключены под стражу. Расследование инцидента продолжается.
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Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении с ножом на экоактивиста Романа Герасимова, готовившего обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за мусорного полигона. Об этом сообщает "МВД Медиа".
"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления", — передаёт издание слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Отмечается, что на время следствия задержанных заключили под стражу. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, 1 июня неизвестные напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, он уже дал показания. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством полигона.
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