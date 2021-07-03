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Задержаны подозреваемые в нападении на активиста, готовившего обращение к Путину

Они дали правоохранителям признательные показания и сейчас заключены под стражу. Расследование инцидента продолжается.

3 июля, 10:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении с ножом на экоактивиста Романа Герасимова, готовившего обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за мусорного полигона. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления", — передаёт издание слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

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Песков прокомментировал нападение на тамбовского активиста, готовившего обращение к Путину

Отмечается, что на время следствия задержанных заключили под стражу. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, 1 июня неизвестные напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, он уже дал показания. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством полигона.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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