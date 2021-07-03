Задержаны подозреваемые в нападении на активиста, готовившего обращение к Путину

Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении с ножом на экоактивиста Романа Герасимова, готовившего обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за мусорного полигона. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления", — передаёт издание слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Напомним, 1 июня неизвестные напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, он уже дал показания. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством полигона.