Число погибших при крушении самолёта на Филиппинах достигло 29
На борту в момент ЧП вместе с тремя пилотами и пятью членами экипажа находилось 92 человека.
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На месте крушения военного самолёта Lockheed C-130 на острове Холо в провинции Сулу на Филиппинах нашли 29 тел, 17 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно данным агентства, в результате происшествия пострадало 50 человек. По предварительной информации, на борту самолёта вместе с тремя пилотами и пятью членами экипажа находилось 92 человека.
Напомним, военный самолёт потерпел крушение в провинции Сулу на Филиппинах. На месте крушения работают оперативные службы, ведётся спасательная операция. Ранее сообщалось, что с разбившегося самолёта было спасено по меньшей мере 40 человек.
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