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Число погибших при крушении самолёта на Филиппинах достигло 29

На борту в момент ЧП вместе с тремя пилотами и пятью членами экипажа находилось 92 человека.

4 июля, 10:03

Фото © Соцсети

На месте крушения военного самолёта Lockheed C-130 на острове Холо в провинции Сулу на Филиппинах нашли 29 тел, 17 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно данным агентства, в результате происшествия пострадало 50 человек. По предварительной информации, на борту самолёта вместе с тремя пилотами и пятью членами экипажа находилось 92 человека.

Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолёта на Филиппинах

Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолёта на Филиппинах

Напомним, военный самолёт потерпел крушение в провинции Сулу на Филиппинах. На месте крушения работают оперативные службы, ведётся спасательная операция. Ранее сообщалось, что с разбившегося самолёта было спасено по меньшей мере 40 человек.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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