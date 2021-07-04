Бузова назвала недомужиком Салтыкова за слова о позоре страны

Певица Ольга Бузова жёстко ответила бывшему участнику группы "Мануфактура" Виктору Салтыкову, который назвал её позором страны. Артист сказал, что ему претит мысль о выступлении Ольги на сцене МХАТа.

В ответ Бузова написала, что добилась всего своим трудом и мотивирует миллионы людей не сидеть сложа руки, а идти к своим целям. По словам артистки, она подаёт прекрасный пример, в отличие от певца, который бросил своих детей и не платит алименты.

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