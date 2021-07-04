Бузова назвала недомужиком Салтыкова за слова о позоре страны
Певица считает, что подаёт прекрасный пример для миллионов людей в отличие от 63-летнего артиста, который бросил своих детей.
Фото © ТАСС/Анна Салынская, © ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певица Ольга Бузова жёстко ответила бывшему участнику группы "Мануфактура" Виктору Салтыкову, который назвал её позором страны. Артист сказал, что ему претит мысль о выступлении Ольги на сцене МХАТа.
В ответ Бузова написала, что добилась всего своим трудом и мотивирует миллионы людей не сидеть сложа руки, а идти к своим целям. По словам артистки, она подаёт прекрасный пример, в отличие от певца, который бросил своих детей и не платит алименты.
Фото © Instagram/buzova86
"Позор страны — это такие недомужчины, как вы, Виктор, бросающие своих детей и не платящие алименты! Такие, как вы, которые ради мимолетного напоминания о себе готовы оскорблять девушку! Всем на заметку: можете не любить Бузову, но не трогайте Олю!" — написала артистка в "Инстаграме".
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