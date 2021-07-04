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Бузова назвала недомужиком Салтыкова за слова о позоре страны

Певица считает, что подаёт прекрасный пример для миллионов людей в отличие от 63-летнего артиста, который бросил своих детей.

4 июля, 09:28
<p>Фото © ТАСС/Анна Салынская, © ТАСС/Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС/Анна Салынская, © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Ольга Бузова жёстко ответила бывшему участнику группы "Мануфактура" Виктору Салтыкову, который назвал её позором страны. Артист сказал, что ему претит мысль о выступлении Ольги на сцене МХАТа.

В ответ Бузова написала, что добилась всего своим трудом и мотивирует миллионы людей не сидеть сложа руки, а идти к своим целям. По словам артистки, она подаёт прекрасный пример, в отличие от певца, который бросил своих детей и не платит алименты.

Фото © Instagram/buzova86

Фото © Instagram/buzova86

"Позор страны — это такие недомужчины, как вы, Виктор, бросающие своих детей и не платящие алименты! Такие, как вы, которые ради мимолетного напоминания о себе готовы оскорблять девушку! Всем на заметку: можете не любить Бузову, но не трогайте Олю!"  написала артистка в "Инстаграме".

"Никогда не стать Пугачёвой": Салтыков назвал Бузову позором страны

"Никогда не стать Пугачёвой": Салтыков назвал Бузову позором страны

Ранее во МХАТе опровергли информацию о том, что юморист Максим Галкин сыграет в спектакле "Хлорофилия".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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