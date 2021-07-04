Жена рассказала о состоянии попавшего в реанимацию с ковидом Петра Мамонова

Основатель группы "Звуки Му", поэт и актёр Пётр Мамонов до сих пор подключён к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), но ухудшений в его состоянии не наблюдается. Об этом рассказала его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Первого июля его положили под ИВЛ, так что четвёртые сутки состояние крайне тяжёлое. Слава богу, плохой динамики нет", — заявила она в беседе с ТАСС.