Жена рассказала о состоянии попавшего в реанимацию с ковидом Петра Мамонова
70-летний артист уже четвёртые сутки находится в крайне тяжёлом состоянии.
Фото © ТАСС/Станислав Красильников
Основатель группы "Звуки Му", поэт и актёр Пётр Мамонов до сих пор подключён к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), но ухудшений в его состоянии не наблюдается. Об этом рассказала его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
"Первого июля его положили под ИВЛ, так что четвёртые сутки состояние крайне тяжёлое. Слава богу, плохой динамики нет", — заявила она в беседе с ТАСС.
Два года назад Пётр Мамонов пережил инфаркт и последующую операцию на сердце. Как позже рассказал сам артист, время в больнице он проводил за чтением Евангелия и других религиозных текстов.
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