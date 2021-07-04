В России за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев ковида, это максимум с 2 января
Больше всего заражённых в Москве — 5747 человек, Московской области — 1889, Санкт-Петербурге — 1151.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В России за минувшие сутки выявлено 25 142 новых случая коронавируса, это максимальное значение с 2 января. Таким образом, с начала пандемии ковидом в стране заразился 5 610 941 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции CoViD-19 25 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3409 (13,6%) без клинических проявлений", — уточнили в оперштабе.
Больше всего заражённых в Москве — 5747 человек, Московской области — 1889, Санкт-Петербурге — 1151. За сутки 15 484 пациента выписаны из больниц в связи с выздоровлением. За это же время в стране зарегистрировали 663 смерти из-за коронавируса, из которых 111 в Москве, 104 – в Санкт-Петербурге, 26 — в Иркутской области.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что из-за распространения индийского штамма коронавируса в России наступила вторая волна эпидемии.
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